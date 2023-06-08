08 Haziran 2023, Perşembe
Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! Maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı!
Asgari ücrette ara zam için maaş hesaplamaları başladı. 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan asgari ücret zammına ilişkin gözler ilk toplantıya çevrildi. Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren zamlı maaşlara ilişkin ipuçları ortaya çıktı. %17.55, 29.31, 40'lık artışlara göre net ve brüt tablosu şekilleniyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Komisyonu'nu ne zaman toplanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:06
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