Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! Maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı için araştırmalar başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyonun belirleyeceği yeni asgari ücrette formüllere göre kazanç tablosu oluştu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Komisyonu'nu ne zaman toplanacak? İşte merak edilen soruların cevapları...