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Haberler Galeri Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! Maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı!

Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! Maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı!

Asgari ücrette ara zam için maaş hesaplamaları başladı. 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan asgari ücret zammına ilişkin gözler ilk toplantıya çevrildi. Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren zamlı maaşlara ilişkin ipuçları ortaya çıktı. %17.55, 29.31, 40'lık artışlara göre net ve brüt tablosu şekilleniyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Komisyonu'nu ne zaman toplanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:06
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Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! 2023 Temmuz zammında maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı! İlk toplantı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı için araştırmalar başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyonun belirleyeceği yeni asgari ücrette formüllere göre kazanç tablosu oluştu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Komisyonu'nu ne zaman toplanacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! 2023 Temmuz zammında maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı! İlk toplantı ne zaman?

Yeni kabinenin göreve başlamasının ardından sıra vatandaşın gelirini, refahı artıracak adımlara geldi. Yoğun bir gündemi bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasındaki öncelikli konulardan biri de asgari ücret... Bakan Işıkhan, Temmuz'da yapılacak ara zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak. Komisyonun en erken önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.

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Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! 2023 Temmuz zammında maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı! İlk toplantı ne zaman?

Bakan Işıkhan'ın başkanlık edeceği komisyon, 3 ya da 4 toplantının ardından yeni ücreti belirleyecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyonun belirleyeceği yeni asgari ücret 1 Temmuz itibariyle uygulamaya girecek.

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Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! 2023 Temmuz zammında maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı! İlk toplantı ne zaman?

İLK KRİTER ENFLASYON

Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yıl gerçekleşen enflasyon burada önemli bir veri olacak. Refah payı da dikkate alınacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak.

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Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! 2023 Temmuz zammında maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı! İlk toplantı ne zaman?

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı için TÜFE tahmini yüzde 2.49 çıkmıştı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek.