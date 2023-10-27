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Haberler Galeri TOKİ'den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme planı...

TOKİ'den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme planı...

TOKİ son dakika duyurdu! Arsa almak isteyenlere fırsat geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren TOKİ, Türkiye genelindeki gayrimenkul portföyünü genişletmeye devam ediyor. TOKİ, 42 ilde bulunan toplam 462 arsayı açık artırma usulü ile satışa sunma kararı aldı. İşte, TOKİ arsa başvuru tarihi ve şartları...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 05:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 05:59
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TOKİ’den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme koşulları...

"TOKİ arsa açık artırma ne zaman?, "TOKİ arsa başvuru şartları neler?" gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ, son konut ihalelerinin ardından bu kez 42 ilde bulunan 462 arsayı açık artırma usulüyle satışa sunacak. Bu önemli girişim, hem bireysel mülk sahibi olmak isteyen vatandaşlara hem de yatırımcılara cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor. İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme koşulları...

AÇIK ARTIRMA 1-2 KASIM'DA GERÇEKLEŞECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak.

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TOKİ’den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme koşulları...

YÜZDE 35 PEŞİNAT 48 AY VADE!

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Kasım'da yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek

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TOKİ’den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme koşulları...

İŞTE O İLLER!

Tahmin edilen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 lira olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa,

Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli,

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TOKİ’den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme koşulları...

Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 462 arsa açık artırmayla satılacak.