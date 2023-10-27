27 Ekim 2023, Cuma
TOKİ'den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme planı...
TOKİ son dakika duyurdu! Arsa almak isteyenlere fırsat geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren TOKİ, Türkiye genelindeki gayrimenkul portföyünü genişletmeye devam ediyor. TOKİ, 42 ilde bulunan toplam 462 arsayı açık artırma usulü ile satışa sunma kararı aldı. İşte, TOKİ arsa başvuru tarihi ve şartları...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 05:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 05:59
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