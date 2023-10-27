TOKİ'den 42 ilde uygun fiyatlı arsa fırsatı! O illerde yaşayanlar dikkat! Açık artırma tarihi, ödeme planı...

"TOKİ arsa açık artırma ne zaman?, "TOKİ arsa başvuru şartları neler?" gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ, son konut ihalelerinin ardından bu kez 42 ilde bulunan 462 arsayı açık artırma usulüyle satışa sunacak. Bu önemli girişim, hem bireysel mülk sahibi olmak isteyen vatandaşlara hem de yatırımcılara cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor. İşte, haberin ayrıntıları...