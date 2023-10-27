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Haberler Galeri OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...

OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...

1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjde son dakika açıklandı! Orta Vadeli Programı (OVP) çerçevesinde, ev almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. İşte İlk Evim kampanyası başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 06:03
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İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...

"Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak 2023" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş için müjdeli bir haber geldi. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, özellikle ilk kez ev alacak olanlar için düşük faizli konut kredisi kampanyası hayata geçiriliyor. Bu kampanya, ev sahibi olmayı düşleyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İşte 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve başvuru sürecinin son durumu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

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İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...

OVP İLE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ!

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor..

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İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrası düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili gelişmeler yakın takibe alındı..

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İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...

İlk Evim kampanyası başvuru detaylarının ne zaman netliğe kavuşacağı merak ediliyor. Söz konusu kredi için beklenti, 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde..