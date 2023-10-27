OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...

OVP İLE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ!

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor..