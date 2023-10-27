27 Ekim 2023, Cuma
OVP ile 1.20 konut kredisi hesaplama ekranı! İlk evini alacaklara düşük faizli kredi müjdesi! İlk Evim başvuru şartları, 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatı...
1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjde son dakika açıklandı! Orta Vadeli Programı (OVP) çerçevesinde, ev almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. İşte İlk Evim kampanyası başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 06:03
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