12 Temmuz 2023, Çarşamba
TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde 42 ilde açık artırma yöntemiyle konut satışı düzenleyeceğini duyurdu. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere, çeşitli illerde bulunan konutlar, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 gibi farklı daire tiplerini içerecek. Konut sahibi olmak isteyenlere imkan sunacak proje için detaylar merak ediliyordu. İşte, TOKİ'nin 42 il için sunacağı o proje...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:22
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