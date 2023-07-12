TOKİ’den 42 il için fırsat geldi! 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! İstanbul ve Ankara’da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...

Konut satışlarında uygulanacak ödeme seçenekleri şu şekildedir: Alıcılar, konut bedelinin yüzde 25'ini peşinat olarak ödeyerek, kalan miktarı 120 ay vadeyle ödeyebilecekler. Satışlar Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olan bankacılık hizmetleri ile gerçekleştirilecek. Başvurular ve teminatlar, bahsedilen bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

TOKİ, bu açık artırma usülüyle gerçekleştirilecek konut satışlarıyla, farklı illerde uygun fiyatlı konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunmayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgilere ve katılım sürecine ilişkin daha fazla bilgi, TOKİ resmi internet sitesi ve ilgili duyurular aracılığıyla erişilebilir.