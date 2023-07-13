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Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi netleşti! Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlıyor | Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi netleşti. Emekliye zamlı aylıkları 17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Memura 14 günlük fark ve 8 bin 76 liralık seyyanen zam yatacak.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 06:39
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Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi netleşti! Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlıyor

Milyonlarca memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi netleşti! Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlıyor

Emekliye zamlı aylık ödemeleri 17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Aylığını 1-5 Temmuz'da alan memur emeklisine 1 aylık fark verilecek.

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Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi netleşti! Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlıyor

Memurlar da, enflasyon ve toplu sözleşme farkını 15 Temmuz itibariyle alacak, Ayrıca 14 günlük fark ve 8 bin 76 lira seyyanen zam yatacak.

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Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi netleşti! Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlıyor

HAZİNE GENELGESİ YAYINLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu çalışanlarına maaş ödenmesine ilişkin genelgesine göre, Memurlar yüzde 17.55 enflasyon farkı, toplu sözleşme farkı bütün memurlar 15 Temmuz itibariyle alacak.

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Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi netleşti! Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlıyor

Enflasyon ve toplu sözleşme farkı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Ayrıca 8 bin 76 liralık seyyanen zam da yasa çıktıktan sonra hesaplara geçecek.