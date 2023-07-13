Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi netleşti! Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlıyor | Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi netleşti. Emekliye zamlı aylıkları 17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Memura 14 günlük fark ve 8 bin 76 liralık seyyanen zam yatacak.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 06:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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