"Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara ödenen 2023 Temmuz aile destek ödemesi ne kadar oldu, kaç TL soruları araştırılıyor. İlk etapta 12 ay olarak planlanan ve temmuz ayında bitecek olan aile destek ödemeleri uzatıldı. Peki, Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?