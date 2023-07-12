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Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?
"Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak 850-1250 lira arasında ödenen aile destek ödemeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?