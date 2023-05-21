TOKİ'den 319.000 sıfır daire anahtar teslimi olacak! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanı! 11 ilde 105 m2 2+1-3+1 daire...

TOKİ'nin şu an itibarıyla, 11 farklı il için konut inşaatları devam ediyor. Her yıl binlerce kişiye az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanlarıyla TOKİ aracılığıyla ev sahibi olma fırsatı buluyor. Ayrıca, kurasız ve çekilişsiz ev sahibi olmak isteyenler için yeni açıklamalar da yapıldı. Toplamda 319 bin konutun detayları netleşti. İşte merak edilenler...