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Haberler Galeri TOKİ'den 319.000 sıfır daire anahtar teslimi olacak! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanı! 11 ilde 105 m2 2+1-3+1 daire...

TOKİ'den 319.000 sıfır daire anahtar teslimi olacak! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanı! 11 ilde 105 m2 2+1-3+1 daire...

TOKİ'nin şu an itibarıyla, 11 farklı il için konut inşaatları devam ediyor. Her yıl binlerce kişiye az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanlarıyla TOKİ aracılığıyla ev sahibi olma fırsatı buluyor. Ayrıca, kurasız ve çekilişsiz ev sahibi olmak isteyenler için yeni açıklamalar da yapıldı. Toplamda 319 bin konutun detayları netleşti. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 17:03
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TOKİ’den 319.000 sıfır daire anahtar teslimi olacak! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanı! 11 ilde 105 m2 2+1-3+1 daire...

TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, uygun fiyatlarla konut ve iş yerlerinin satışını sürdürüyor. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyen alıcılar, gerekli detayları merak ediyor. İşte 11 ilde 319 bin konuta dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 319.000 sıfır daire anahtar teslimi olacak! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanı! 11 ilde 105 m2 2+1-3+1 daire...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden sonra, inşa ettiği deprem konutlarıyla yaraları sararak, kentleri yeniden ayağa kaldırıyor.

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TOKİ’den 319.000 sıfır daire anahtar teslimi olacak! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanı! 11 ilde 105 m2 2+1-3+1 daire...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesinde inşa edilen kalıcı konutlarda ve köy evlerinde; şehirlerin kültürü yaşatılacak ve ihtiyaçlarını giderecek bir anlayışla tasardlanan projelerin hayata geçirildiği duyuruldu.

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TOKİ’den 319.000 sıfır daire anahtar teslimi olacak! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanı! 11 ilde 105 m2 2+1-3+1 daire...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklamada, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplam 506 bin 739 konutun yapılması hedefleniyor. Vatandaşlara anahtarları teslim edilecek olan toplam köy evi sayısı ise 143 bin 271 olarak belirtiliyor.

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TOKİ’den 319.000 sıfır daire anahtar teslimi olacak! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanı! 11 ilde 105 m2 2+1-3+1 daire...

Açıklamada, "124 bin 352 konut ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı." ifadelerine yer verildi.