Sigortalı çalışanlara kısmi emeklilik imkanı! Emekliye 3600 prim gün şartı güncellendi! Kadınlara 50, 51, 52, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58 yaşında...
Emeklilik düzenlemesi için yeni detaylar netleşiyor. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar merak ediliyor. Düzenlemede belirlenen şartlara uymayanlar yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 3600 günle erken emeklilik için detaylar araştırılıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!
Giriş Tarihi: 22.05.2023
09:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
09:13
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 1.3 milyonu aşkın kişi emeklilik başvurularını tamamlayarak hayallerine kavuştu. Düzenlemeyi kaçıranlar 3600 gün primle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu. Kadınların emeklilik yaşının esnetilmesi ve kademeli emeklilik yaş şartında yeni düzenleme için çalışmalar gündemde bulunuyor. Seçimlerin tamamlanması sonrasında yeni Meclis'in ekonomi konularında düzenlemeleri gündeme alması bekleniyor. İşte, kısmı emeklilik için son gelişmeler!
GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT'Yİ KAÇIRANLAR İÇİN YENİ FIRSAT MASADA
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini kaçıran vatandaşların mağdur edilmemeleri için yeni düzenleme Meclise geliyor.
Böylece kurulacak hükümetin kısmi emeklilik formülünü detaylandırması ve şartları belirginleştirmesi bekleniyor.
EYT 3600 KISMİ EMEKLİLİK
EYT'yi kaçıranlar için gündemde olan kademeli emeklilik fırsatına göre yaş şartı esnetilecek ya da kaldırılacak böylece mağduriyet giderilmiş olacak.
Bu durumda ise tüm sorumluluk yeni kurulacak hükümette olacak.
EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
EYT kısmi emeklilik şartları arasında 15 çalışma yılını doldurmak ve 3600 prim gününün ödenmiş olması yer alıyor.