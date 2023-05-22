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Haberler Galeri Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! EYT'de yeni şanslı grup ortaya çıktı! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! EYT'de yeni şanslı grup ortaya çıktı! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

Yeni Meclis'in göreve başlamasının ardından ekonomik anlamda birçok adımın atılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlarda bu süreçte yakından takip ediliyor. Esnaf, çiftçi ve kadınların ilk sırada yer alması beklenen düzenleme için detaylar merak ediliyor. İşte, EYT sonrasında gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:04
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Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! EYT’de yeni şanslı grup ortaya çıktı! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

Emeklilik reformu için atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 sonrası çalışanlar için emeklilik formülleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli ve kısmi emeklilik için şartlar netleşirken, prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için borçlanma süreci de yakından takip ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar gündemin ilk sırasında bulunuyor. Esnaf, çiftçi ve kadınlar için çalışmalar düzenlemede ilk sırada yer alması beklenen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, yeni emeklilik düzenlemesi neler getirecek? İşte konu hakkında detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! EYT’de yeni şanslı grup ortaya çıktı! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

SSK'LILARLA EŞİTLENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

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Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! EYT’de yeni şanslı grup ortaya çıktı! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

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Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! EYT’de yeni şanslı grup ortaya çıktı! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

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Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! EYT’de yeni şanslı grup ortaya çıktı! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.