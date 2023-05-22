22 Mayıs 2023, Pazartesi
Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! EYT'de yeni şanslı grup ortaya çıktı! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...
Yeni Meclis'in göreve başlamasının ardından ekonomik anlamda birçok adımın atılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlarda bu süreçte yakından takip ediliyor. Esnaf, çiftçi ve kadınların ilk sırada yer alması beklenen düzenleme için detaylar merak ediliyor. İşte, EYT sonrasında gelişmeler!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:04
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