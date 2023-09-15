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Haberler Galeri TOKİ'den %25 indirim müjdesi! Tarih son dakika duyuruldu! Ev, iş yeri indirim kampanyası 2023 başvuru şartları! TOKİ duyurular...

TOKİ'den %25 indirim müjdesi! Tarih son dakika duyuruldu! Ev, iş yeri indirim kampanyası 2023 başvuru şartları! TOKİ duyurular...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen yüzde 25 indirim kampanyası, Bakan Özhaseki tarafından açıklandı. Kampanya, kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan konut ve iş yeri alıcılarına yönelik olarak düzenleniyor. Belirli koşulları sağlayan konut ve iş yeri alıcıları, ödemelerinde yüzde 25 indirimden yararlanabilecekler. İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 2023 başvuru tarihi ve şartları...

Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:42
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TOKİ’den %25 indirim müjdesi! Tarih son dakika duyuruldu! Ev, iş yeri indirim kampanyası 2023 başvuru şartları! TOKİ duyurular...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında yeni TOKİ kampanyasını duyurdu. Bakan Özhaseki, konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlara önemli bir fırsat sunacak bu kampanya vatandaşlar tarafından ilgi gördü. TOKİ indirim kampanyası ile ilgili detayları şu şekilde...

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TOKİ’den %25 indirim müjdesi! Tarih son dakika duyuruldu! Ev, iş yeri indirim kampanyası 2023 başvuru şartları! TOKİ duyurular...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı TRT Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini duyurdu.

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TOKİ’den %25 indirim müjdesi! Tarih son dakika duyuruldu! Ev, iş yeri indirim kampanyası 2023 başvuru şartları! TOKİ duyurular...

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

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TOKİ’den %25 indirim müjdesi! Tarih son dakika duyuruldu! Ev, iş yeri indirim kampanyası 2023 başvuru şartları! TOKİ duyurular...

Konut ve işyeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek.

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TOKİ’den %25 indirim müjdesi! Tarih son dakika duyuruldu! Ev, iş yeri indirim kampanyası 2023 başvuru şartları! TOKİ duyurular...

BORÇLARINI KAPATMAK İSTEYENLER ARACI BANKADAN KONUT KREDİSİ KULLANABİLECEK

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var.