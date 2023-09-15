TOKİ'den %25 indirim müjdesi! Tarih son dakika duyuruldu! Ev, iş yeri indirim kampanyası 2023 başvuru şartları! TOKİ duyurular...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen yüzde 25 indirim kampanyası, Bakan Özhaseki tarafından açıklandı. Kampanya, kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan konut ve iş yeri alıcılarına yönelik olarak düzenleniyor. Belirli koşulları sağlayan konut ve iş yeri alıcıları, ödemelerinde yüzde 25 indirimden yararlanabilecekler. İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 2023 başvuru tarihi ve şartları...