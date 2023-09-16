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Haberler Galeri %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Kuruşu kuruşuna maaşlar...

%39.61 oranlı kritik veri geldi! MB açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Kuruşu kuruşuna maaşlar...

Emekli memur maaş zammı son dakika! Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayında maaşlarında yapılacak artışı merakla bekliyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda belirlenen zam oranları, memurların ve emeklilerin maddi refahını doğrudan etkiliyor. Öte yandan TCMB, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. İşte, yeni memur maaş zammı hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 16.09.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 08:35
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%39.61 oranlı kritik veri geldi! MB açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Kuruşu kuruşuna maaşlar...

Ocak ayına yaklaşırken, milyonlarca memur ve memur emeklisi için maaşlarda yapılacak artış büyük bir merakla bekleniyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, memurlar ve memur emeklileri için ocak ayında maaşlarda yüzde 15'lik bir zam yapılması öngörülüyor. Ancak, bu zamın yanı sıra, enflasyon farkı konusu da memurlar ile emeklilerin beklentilerini artırıyor. İşte, kuruşu kuruşuna memur maaş zammı hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%39.61 oranlı kritik veri geldi! MB açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Kuruşu kuruşuna maaşlar...

Ocak ayında maaşları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda yüzde 15 artırılacak olan memurlar ve memur emeklileri, buna ilave edilecek enflasyon farkını merakla bekliyor.

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%39.61 oranlı kritik veri geldi! MB açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Kuruşu kuruşuna maaşlar...

NASIL BELİRLENECEK?

Bu fark, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şu ana kadar yani 2 ayda yüzde 12.72 enflasyon farkı oluştu. Kesin fark için 4 enflasyon verisi daha beklenirken, ipuçları da geliyor.

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%39.61 oranlı kritik veri geldi! MB açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Kuruşu kuruşuna maaşlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcının yanıtlarıyla elde edilen sonuçlara göre, yıl sonu dolar kuru tahmini 30,14 TL'ye enflasyon beklentisi yüzde 67,22'ye yükseldi..

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%39.61 oranlı kritik veri geldi! MB açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Kuruşu kuruşuna maaşlar...

KİM, NE KADAR ALACAK?

Enflasyon farkı için bir tahmin de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı anketine göre 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Bu durumda da memurlar ve emekliler yüzde 31.71 fark alacak. Yüzde 15'lik zam oranı da böylece farkla birlikte yüzde 51.46'ya ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 33 bin 346 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 14 bin 959 liraya çıkacak.