16 Eylül 2023, Cumartesi
%39.61 oranlı kritik veri geldi! MB açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Kuruşu kuruşuna maaşlar...
Emekli memur maaş zammı son dakika! Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayında maaşlarında yapılacak artışı merakla bekliyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda belirlenen zam oranları, memurların ve emeklilerin maddi refahını doğrudan etkiliyor. Öte yandan TCMB, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. İşte, yeni memur maaş zammı hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 16.09.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 08:35
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