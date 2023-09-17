SGK-SSK, Bağ-kur, EYT'liye ekimde altın kese açılacak! 5.000 TL ikramiye+Seyyanen zam+%65 artış+refah payı! Emekliye ek artış müjdesi! 7.500 TL alanlar...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için her yıl merakla beklenen Ocak zammının yanı sıra, 2023 yılı özelinde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama amacıyla bazı ek ödemeler ve düzenlemeler gündemi meşgul etmektedir. Bu yıl, emeklilere yönelik 5.000 TL'lik özel bir ikramiye gibi çeşitli ek ödeme ve ara zam gündeme geldi. İşte emekliyi bekleyen gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.09.2023
15:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
16:00
Ek gösterge düzenlemesi, memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını olumlu bir şekilde etkileyerek emeklilik maaşlarını artırdı. Bu düzenleme, memurların emeklilik planlarını ve mali durumlarını olumlu bir şekilde etkiledi. EYT yasasının umut vadetmesinin ardından, şimdi en düşük emekli maaşı için ekim ayında bir düzenleme bekleniyor. Bu düzenlemenin emeklilere yapılacak zam ve refah payı artışını içermesi bekleniyor. İşte emekliye yeni zam ve maaş sistemi...
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"EMEKLİYE OCAK AYINA KALMADAN ZAM"
Emekliye zam düzenlemesi için 1 Ekim'de yeniden açılacak Meclis'in en düşük emekli maaşı dahil yeni bir artış hazırlığında olduğu öğrenildi. Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin Ankara'dan edindiği kulis bilgisini paylaşan Gazeteci Abdulkadir Selvi,
"Ankara'da ulaşabildiğim yerlere sordum. Ocak ayına kalmadan bu düzenlemenin yapılacağı yönünde bilgiye ulaştım" dedi.
ZAM FORMÜLÜ 1 AY MI 3 MI SÜRECEK!
5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, oransal zam ve seyyanen zam gibi üç formül gündeme gelirken, emekli zammı düzenlemesi seyyanen artış yapılacağını kaydeden Selvi,
"Benim edindiğim bilgi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde yaptığı çalışma seyyanen bir zam olması yönünde. Bu zamın da en düşük emekli maaşından başlamak üzere hem memur hem SGK hem de Bağ-Kur emeklilerine olacağı yönünde. Ancak bu zam Ekim ayında bir defa mı olacak yoksa Ekim-Kasım-Aralık ayında 3 ay boyunca mı verilecek? Henüz onu netleştiremedim. Zaten Ocak ayında normal artışlar ve enflasyon farkı gelecek" ifadelerini kulandı.
EMEKLİYE YENİ ZAM SİSTEMİ!
Tüm bu ihtimaller milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken bir yandan da Öte yandan ücret artışları için yeni sistem hazırlığına girildi. Emekli maaşı hesaplaması için sistem değişikliğine gidileceğinin işaretini veren Bakan Mehmet Şimşek, artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı. Bundan böyle gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak. Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.
ZAM+ENFLASYON FARKI
Önce toplu sözleşme süreci tamamlandı. Memur emeklilerinin memurlarla birlikte 2 yıllık zam oranları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranlarını 2024'te yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 olarak karara bağladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, tespit edilen zam oranları aşılırsa enflasyon farkı verileceği de yer aldı.