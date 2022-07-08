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Haberler Galeri TOKİ'den 24 ilde konut müjdesi! Aylık taksit 1.769 TL, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! 420 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

TOKİ'den 24 ilde konut müjdesi! Aylık taksit 1.769 TL, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! 420 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

Konut alacaklar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Konuya ilişkin duyurular ve detaylar belli oldu. TOKİ'nin internet sayfasında yer alan ilanlara bakıldığında ise 24 ilde 420 bin TL bandından başlayan fiyatlarla yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleriyle daire satışlarının yapıldığı görülüyor. Satış duyurular bölümünde yeni ilanlar duyuruluyor. Başvuru yapmak isteyenler kurum üzerinden ilan detaylarına ulaşabiliyor. İşte, TOKİ tarafından duyurulan yeni ilanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 22:00
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TOKİ’den 24 ilde konut müjdesi! Aylık taksit 1.769 TL, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! 420 bin TL’den başlayan fiyatlarla...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) internet sayfasından yeni duyuruları açıkladı. Konut alacak vatandaşlar TOKİ tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Toplamda 24 ilde 420 bin TL bandından başlayan fiyatlarla yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleriyle daire satışları yapılıyor. 24 ilde yapılacak satış başvuruları için araştırmalar hız kazandı. "Hangi illerde satışlar olacak? Başvurular nereden olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, TOKİ ucuz konut başvuruları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 24 ilde konut müjdesi! Aylık taksit 1.769 TL, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! 420 bin TL’den başlayan fiyatlarla...

Toplu Konut İdaresi'nin internet sayfasında yer alan "Satış ve Duyurular" bölümünde yeni daire satışları duyuruldu.

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TOKİ’den 24 ilde konut müjdesi! Aylık taksit 1.769 TL, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! 420 bin TL’den başlayan fiyatlarla...

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 24 ilde sıfır daire satışına başlandı.

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TOKİ’den 24 ilde konut müjdesi! Aylık taksit 1.769 TL, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! 420 bin TL’den başlayan fiyatlarla...

Toplamda 24 ilde 420 bin TL bandından başlayan fiyatlarla yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleriyle daire satışları yapılıyor.

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TOKİ’den 24 ilde konut müjdesi! Aylık taksit 1.769 TL, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! 420 bin TL’den başlayan fiyatlarla...

Örneğin Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Subaşı Mahallesi'nde yer alan bir konutun satış bedeli KDV hariç 424 bin TL olarak görülüyor ve %25 peşinatla taksit ödemesi aylık 1,769 TL'ye denk geliyor.