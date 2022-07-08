TOKİ'den 24 ilde konut müjdesi! Aylık taksit 1.769 TL, 10, 15 ve 20 peşinat fırsatı! 420 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

Konut alacaklar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Konuya ilişkin duyurular ve detaylar belli oldu. TOKİ'nin internet sayfasında yer alan ilanlara bakıldığında ise 24 ilde 420 bin TL bandından başlayan fiyatlarla yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleriyle daire satışlarının yapıldığı görülüyor. Satış duyurular bölümünde yeni ilanlar duyuruluyor. Başvuru yapmak isteyenler kurum üzerinden ilan detaylarına ulaşabiliyor. İşte, TOKİ tarafından duyurulan yeni ilanlar...