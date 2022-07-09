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Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammının belirlenmesinin ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni aylıkların ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Kurban Bayramı dolayısıyla maaşların erken yatırılıp yatırılmayacağı da araştırılıyor. Emekli maaş ödeme günleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 15:47
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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli memur maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşlarına yüzde 42,35 zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla araştırdığı Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli memur maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞI ERKEN YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacaklar. Emekli maaş ödemesinin erken yapılacağı yönünde bir açıklama yapılmadı.

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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,