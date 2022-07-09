SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşlarına yüzde 42,35 zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla araştırdığı Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli memur maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...