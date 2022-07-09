09 Temmuz 2022, Cumartesi
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
Emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammının belirlenmesinin ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni aylıkların ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Kurban Bayramı dolayısıyla maaşların erken yatırılıp yatırılmayacağı da araştırılıyor. Emekli maaş ödeme günleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.07.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 15:47
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