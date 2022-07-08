5 MÜJDE SIRALANDI! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur, emekli herkesi kapsıyor! 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim...

Şayet emekli olmadan önce sizin gibi emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayıp, aranan yaşın dolmasını bekleyenleri emekli edecek bir EYT yasası çıkarsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz. EYT yasası çıkmazsa, askerlik sürenizin bir yılını borçlanmanız halinde, Bağkur'da emekli olmak için; 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra faaliyetinize son verip prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. SSK, Bağkur ve askerlik başlangıcınızı tarih (gün, ay,yıl) olarak ve askerlik süreniz ile Bağkur'a ödediğiniz prim gün sayınızı (9800 günün içinde SSK priminin olup olmadığı) bildirmeniz halinde, sorunuza daha net cevap verebiliriz.