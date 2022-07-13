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Haberler Galeri TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ tarafından 24 ilde 3.151 konut için kura çekimi yapılacak. Kuraya katılarak ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek. Gerekli koşulları taşıyan kişilerin başvurabileceği TOKİ ucuz konut için detaylar belli oldu. Söz konusu konutların hangi illerde olduğu ve fiyat bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İşte il il konut fiyatları ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022 11:48
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TOKİ’den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! TOKİ ucuz konut başvuruları için geri sayım başladı. Söz konusu konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte alınacağını araştırmaya başladı. 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları da açıklandı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, 24 ildeki konutlara başvuru şartlarını duyurdu. Peki, 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ne kadar? Başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 24 ildeki kuralı satışa sunulacak ucuz konutlar için başvurular 18 Temmuz - 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular il bazında değişiklik gösteriyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

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TOKİ’den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler.

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TOKİ’den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

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TOKİ’den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI

İZMİR: Artan konut ihtiyacını karşılamak için inşaatlara hızla devam eden TOKİ, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor.

Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.