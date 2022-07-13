13 Temmuz 2022, Çarşamba
TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ tarafından 24 ilde 3.151 konut için kura çekimi yapılacak. Kuraya katılarak ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek. Gerekli koşulları taşıyan kişilerin başvurabileceği TOKİ ucuz konut için detaylar belli oldu. Söz konusu konutların hangi illerde olduğu ve fiyat bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İşte il il konut fiyatları ve başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 13.07.2022 11:48
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