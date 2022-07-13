Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Son dakika... Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda toplam 5.44 TL indirim yapılmıştı. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle araç sahiplerinde indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatının 100 doların altına düşmesinin ardından benzin grubunda indirim yapılacağı öğrenildi. Peki, benzin indirimi ne zaman? Motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 13 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...