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Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste
Benzin fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrol fiyatında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Petrolün 106,82 dolardan 99 dolara gerilemesinin ardından akaryakıtta indirim olup olmayacağı merak ediliyordu. Petrolün 100 doların altına düşmesi sonrası indirim haberi geldi. Peki, benzin indirimi ne zaman? Motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 13 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...