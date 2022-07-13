13 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzin fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrol fiyatında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Petrolün 106,82 dolardan 99 dolara gerilemesinin ardından akaryakıtta indirim olup olmayacağı merak ediliyordu. Petrolün 100 doların altına düşmesi sonrası indirim haberi geldi. Peki, benzin indirimi ne zaman? Motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 13 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 10:26
  • 1
  • 13
Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Son dakika... Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda toplam 5.44 TL indirim yapılmıştı. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle araç sahiplerinde indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatının 100 doların altına düşmesinin ardından benzin grubunda indirim yapılacağı öğrenildi. Peki, benzin indirimi ne zaman? Motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 13 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

14 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,55 lira indirim bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

  • 3
  • 13
Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

13 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 25.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.72 TL

  • 4
  • 13
Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

13 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 25.03 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.74 TL

  • 5
  • 13
Benzin indirimi son dakika: 13 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

13 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 25.03 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.43 TL