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Haberler Galeri Milli torpido AKYA'nın ilk atışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı!

Milli torpido AKYA'nın ilk atışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı!

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni (MÜREN) kullanarak, milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yaptı. Bakan Akar, "Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA SİHA VE TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Böylece yüzde 80'lere varan yerlilik ve millilik oranının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:24
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Milli torpido AKYA’nın ilk atışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni (MÜREN) kullanarak, milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli torpido AKYA’nın ilk atışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı!

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe yapılacak atış testi dolayısıyla Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na geldi.

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Milli torpido AKYA’nın ilk atışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı!

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Denizaltı Filosu Komutanlığı'na geçti. Burada tören kıtasını selamlayan Akar, "Derinliklerin efsanesi" parolasıyla görev yapan TCG Preveze denizaltısına gitti.

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Milli torpido AKYA’nın ilk atışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı!

Bakan Akar'ın denizaltına gelişinin ardından TCG Preveze limandan ayrılarak, bir süre satıhta seyir gerçekleştirdi, daha sonra eğitim sahasına yaklaşırken dalışa geçti.

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Milli torpido AKYA’nın ilk atışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı!

Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi'ndeki Denizaltı Eğitim Sahası'na girişinin ardından yapılan hazırlıkların sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar, TCG Preveze'den milli torpido AKYA'nın atışını gerçekleştirdi.