BİZE ULAŞIN
TOKİ'den 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Son başvuru tarihi 31 Aralık!
TOKİ, Türkiye genelinde yüz binlerce aileyi uygun ödeme koşulları ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak 100 bin sosyal konut projesi için başvuruları toplamaya başlayan TOKİ, bir başka projesini ise sonlandırmak üzere. TOKİ 22 ilde kurasız, tamamen başvuru önceliğine göre ev satışı gerçekleştiriyor. İl ve ilçelerde taksitler değişirken, en uygun ödeme koşulu ise 335 TL olarak görülüyor. TOKİ'nin kurasız ev satışından yararlanmak isteyenler için şartları ve projeleri derledik. İşte TOKİ'nin kurasız ev fırsatları...
Giriş Tarihi: 21.12.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 17:20
- 1
- 32
- 2
- 32
- 3
- 32
- 4
- 32
- 5
- 32