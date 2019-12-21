21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

TOKİ'den 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Son başvuru tarihi 31 Aralık!

TOKİ, Türkiye genelinde yüz binlerce aileyi uygun ödeme koşulları ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak 100 bin sosyal konut projesi için başvuruları toplamaya başlayan TOKİ, bir başka projesini ise sonlandırmak üzere. TOKİ 22 ilde kurasız, tamamen başvuru önceliğine göre ev satışı gerçekleştiriyor. İl ve ilçelerde taksitler değişirken, en uygun ödeme koşulu ise 335 TL olarak görülüyor. TOKİ'nin kurasız ev satışından yararlanmak isteyenler için şartları ve projeleri derledik. İşte TOKİ'nin kurasız ev fırsatları...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 17:20
  • 1
  • 32
TOKİ'den 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Son başvuru tarihi 31 Aralık!

TOKİ durmak bilmiyor. Toplu Konut İdaresi, milyonlarca kişiyi ev sahibi yaptı. Uygun koşullar, değerli projeler ile özellikle dar gelirlilerin hayallerini gerçekleştiren TOKİ, son olarak 50 bin sosyal konut satışını tamamlamıştı. TOKİ şimdi de 100 bin sosyal konut için kolları sıvadı. Başvurular 15 Aralık'ta başladı. Dar gelirlileri kira öder gibi ev sahibi yapmak hükümetin en öncelikli gündemlerinde biri durumunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta vatandaşların ev alması için uygun çalışmaların yapılmasını dile getiriyor. Ancak TOKİ bunun dışında da fırsatlar sunuyor. Kurasız, çekilişsiz, öncelikli başvuru ile 22 ilde konut satışı yapılıyor. Konutlar için son başvuru 31 Aralık'ta yapılacak. İşte detaylar...

  • 2
  • 32
TOKİ'den 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Son başvuru tarihi 31 Aralık!

22 İLDE BÜYÜK FIRSAT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

  • 3
  • 32
TOKİ'den 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Son başvuru tarihi 31 Aralık!

31 ARALIK SON GÜN

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

  • 4
  • 32
TOKİ'den 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Son başvuru tarihi 31 Aralık!

PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2 1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

  • 5
  • 32
TOKİ'den 22 ilde 335 TL taksitle kurasız ev fırsatı! Son başvuru tarihi 31 Aralık!

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor.