Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?

2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak sorusuna milyonlarca kişi yanıt arıyor. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2020 yılında emekliler ne kadar ikramiye alacak? 10 milyonu aşkın emekli ve milyonlarca kamu çalışanı 2020 yılı içerisinde birçok kez ikramiye almaya hak kazanacak. İkramiyeler sayesinde vatandaşların cepleri rahat edecek. 2020 yılının Ocak ayında maaşlar zamlı olacak. Ayrıca Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri ile birlikte tüm emekliler için yılın ikinci zammı belli olacak ve maaşlara yeni artış yapılacak.