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Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?

2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak sorusuna milyonlarca kişi yanıt arıyor. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2020 yılında emekliler ne kadar ikramiye alacak? 10 milyonu aşkın emekli ve milyonlarca kamu çalışanı 2020 yılı içerisinde birçok kez ikramiye almaya hak kazanacak. İkramiyeler sayesinde vatandaşların cepleri rahat edecek. 2020 yılının Ocak ayında maaşlar zamlı olacak. Ayrıca Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri ile birlikte tüm emekliler için yılın ikinci zammı belli olacak ve maaşlara yeni artış yapılacak.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 01:52
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Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?

2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? 2020 emekli ikramiyeleri için takvim belli olurken, emekliler ne kadar ikramiye alacak sorusuna yanıt aranıyor. Emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Sayıları 12 milyona yaklaşan emekliler, yıl boyunca alabilecekleri ikramiyeler sayesinde rahat bir nefes alacak. Emekli ve memur maaşları Temmuz ayında yeniden zamlanacak. Mart ayında da emekliler bankaların sunduğu promosyonlardan faydalanabilecek. İşte, 2020 yılı emekli ikramiyeleri ve maaşları hakkında merak edilenler…

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Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, memurların alacağı zam ve farkların yanı sıra emeklilerin alacağı ikramiye ve promosyonlarla ilgili bilgiler verdi.

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Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?

Önümüzdeki Ocak ayı ile birlikte tüm emeklilerin ve memurların maaşları zam görecek. Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor.

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Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek.

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Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?

Yılın ikinci çeyreği ile birlikte ise ikramiye süreci gündeme gelecek. Mayıs ayında Ramazan Bayramı ile birlikte yılın ilk ikramiyeleri ödenecek. Her emekliye 1000 lira ödeme yapılacak.