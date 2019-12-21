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1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek gösterge 1.6 milyon memur tarafından bekleniyor. 3600 ek göstergenin ilk aşamada 4 meslek dalı için çıkarılması bekleniyor. Buna göre; öğretmenler, polisler, din görevlileri ve hemşireler 3600 ek gösterge ile emekli olacak. 3600 ek gösterge hayata geçerse maaşlarda 740 TL'ye varan bir artış görülecek. İkramiyeler ise 25 bin TL'ye yakın artacak. 250 bin kişi 3600 ek gösterge beklentisi ile emekli olmuyor. 3600 ek göstergeye iktidarın müspet baktığı biliniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek göstergeye pozitif bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı açıklamada, "Çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile maliyetine bakıyoruz" demişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyi destekleyenler arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili bir açıklamada SGK'dan geldi. SGK'nın yayımladığı 2019-2023 stratejik planında önemli ifadeler yer alıyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 15:49
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1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek gösterge ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 1.6 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme uzun süredir Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. TBMM'de görüşülerek ele alınması beklenen ek gösterge ile ilgili taslak hazırlandığı biliniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası konuya olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini aktarmıştı. SGK'nın 2019-2023 stratejik planında 3600 ek gösterge ile ilgili çok önemli ifadeler yer aldı. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte yanıtı...

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1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 EK GÖSTERGE GERİYE DÖNÜK İŞLER Mİ?

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak.

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1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLER?

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

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1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede son durum nedir?

İKRAMİYELERİ DE ARTACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

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1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede son durum nedir?

Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.