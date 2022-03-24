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Haberler Galeri TOKİ'den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! 1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...

TOKİ'den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! 1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı evler satışa sunuluyor. Bu bağlamda daire satışı yapılan illerden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 180 ay vade ile uygun fiyatlı evlerin satış detayları paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte, TOKİ tarafından satışa sunulan il il daireler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2022 21:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 21:15
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TOKİ’den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! 1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...

TOKİ'den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler.1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun. 180 ay vade ile satılıyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı birçok ilde projeler üretmeye tam gaz devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede satışa çıkan ucuz daireler dikkatleri üzerine çekti. TOKİ tarafından farklı illerde satışa sunulan daireleri sizler için haberimizde derledik. Peki, TOKİ il il satışa sunulan daireler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! 1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...

Proje Adı: BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1 ADET TİCARET MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 12 adet

Satış Yönetimi: En Az %40 Engelli Vatandaşlar Kuralı Satışı

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

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TOKİ’den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! 1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...

BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1 ADET TİCARET MERKEZİ

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

(EN AZ %40 ENGELLİ VATANDAŞLAR)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1

ADET TİCARET MERKEZİ kapsamında üretilecek 12 adet konut En Az %40 Engelli Vatandaşlar için satışa
sunulacaktır.

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TOKİ’den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! 1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...

KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT

ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Proje Adı: KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 37 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

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TOKİ’den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! 1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...

KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET

KONUT kapsamında üretilecek 30 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 30 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)