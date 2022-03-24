TOKİ'den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! 1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı evler satışa sunuluyor. Bu bağlamda daire satışı yapılan illerden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 180 ay vade ile uygun fiyatlı evlerin satış detayları paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte, TOKİ tarafından satışa sunulan il il daireler...