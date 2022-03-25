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İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? Kamuda çalışan işçilerin heyecanla beklediği ikramiye tarihleri belli oldu. Her yıl 52 günlük olarak verilen tediye ödemeleri 13'er günlükten 4 taksit şeklinde veriliyor. İlk taksit ödemesi 28 Ocak'ta yapıldı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in yaklaşmasıyla birlikte bayram öncesi ikramiye verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022 13:31
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İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Asgari ücretli bir işçiye 2022 yılında 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2.168 lira) ödeme yapılıyor. İlk taksit ödemesi 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. Şimdi ise gözler Ramazan Bayramı öncesinde verilecek ikinci tediye ödemelerine çevrildi. Peki, 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?

Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor.

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İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?

2022 2. TEDİYE (İKRAMİYE) NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 yılının ilk ikramiyesi 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. İkinci taksit ikramiye ödemeleri ise 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak diğer 26 günlük ikramiye ödeme tarihleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Yani üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi Temmuz ayında duyurulacak.

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İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?

2022 KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE MİKTARI NE KADAR?

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

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İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılıyor.