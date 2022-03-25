İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? Kamuda çalışan işçilerin heyecanla beklediği ikramiye tarihleri belli oldu. Her yıl 52 günlük olarak verilen tediye ödemeleri 13'er günlükten 4 taksit şeklinde veriliyor. İlk taksit ödemesi 28 Ocak'ta yapıldı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in yaklaşmasıyla birlikte bayram öncesi ikramiye verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...