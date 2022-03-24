Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur'lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Her emeklinin hayali yüksek maaş almaktır. Bunun için çalışırken bazı adımların atılması yüksek emekli maaşı almanın temelinin atılmasını sağlıyor. Bu süreçte prim tutarları ve hangi kurumdan emekli olunacağı maaşların tutarlarını etkiliyor. Son 3.5 senede SGK'ya bu sene amacıyla tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilmesi halinde emekli maaşları yükseliyor. SSK ya da Bağkur'lu olmak bu hali değiştirmiyor. Tavandan bildirilmiş olan kazançlar 3,5 senede emekli aylığını 750 liraya kadar yükseltiyor. Yüksek emekli maaşı almak için detayları haberimizde derledik. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için ne yapılmalı?