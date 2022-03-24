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Haberler Galeri Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur'lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...

Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur'lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Her emeklinin hayali yüksek maaş almaktır. Bunun için çalışırken bazı adımların atılması yüksek emekli maaşı almanın temelinin atılmasını sağlıyor. Bu süreçte prim tutarları ve hangi kurumdan emekli olunacağı maaşların tutarlarını etkiliyor. Son 3.5 senede SGK'ya bu sene amacıyla tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilmesi halinde emekli maaşları yükseliyor. SSK ya da Bağkur'lu olmak bu hali değiştirmiyor. Tavandan bildirilmiş olan kazançlar 3,5 senede emekli aylığını 750 liraya kadar yükseltiyor. Yüksek emekli maaşı almak için detayları haberimizde derledik. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekli maaşını artırmak için ne yapılmalı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2022 20:04
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Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur’lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...

Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? sorusunun yanıtı emekli ve yeni emekli olacaklar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli aylığında artış sağlanıyor. SSK ya da Bağ-Kur'lu olmak fark etmiyor. 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor. Belirlenen kurallara uyulması halinde 750 liraya kadar artış yaşanabilecek. son 3.5 yılda SGK'ya bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilirse her ay için emekli aylığı 50-60 lira artıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, emekli maaş miktarı nasıl artırılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur’lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...

Maaşımın tavandan yatması emekli aylığımı yükseltir mi?

Son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirilmesi durumunda emekli aylığı yükselir.

Tavandan bildirilen her ay için aylık 50-60 lira artar. Tavandan bildirilen kazançların emekli aylığına 750 liraya yakın etkisi olur.

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Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur’lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...

Bağ-Kur'lular son 3.5 yılı SSK üzerinden öderse gelirde artış olur mu?

İlk kez 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emeklilik kurumunu, primi ödenen son 7 yıl belirliyor.

Hangi kurumda hizmet fazla ise o kurumdan aylık bağlanıyor.

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Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur’lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...

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1 Ekim 2008 sonrasında işe girenlerde ise tüm sürelere bakılıyor. Bağ- Kur kapsamındakiler son 1260 gün sigortalı bir işte çalışırsa SSK'dan emekli olabiliyor. Bu da aylığı yaklaşık yüzde 20 artırıyor.

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Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur’lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...

Emekli olmadan çalışmaya devam edersem aylığım düşer mi?

2008 sonrası yapılan düzenlemeden dolayı çalışma süresi uzadıkça aylık bağlama oranı düşüyor.

Ancak bu durum bütün çalışanları kapsamıyor. 20 yılın üzerinden prim ödeyip sonra da asgari ücret ya da çok az üzerinde ücretle çalışmaya devam edilmesi halinde emekli aylıklarında her ay 3-4 lira düşüş söz konusu olabilir.