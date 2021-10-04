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TOKİ'den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...
Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ kampanyalarını yakından takip ediyor. Belirli dönemlerede uygun fiyatlı kampanyalar sunan TOKİ, son olarak 19 şehir için 444 arsanın satışa çıkacağını duyurdu. Müstakil ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ açık artırma yolu ile arsa alarak hayalindeki evi inşaa ettirmek istiyor. TOKİ açık artırma arsa satış başvurularını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, başvurular ne zaman başlayacak? TOKİ açık artırma arsaları hangi illerde? İşte haberin detayları...