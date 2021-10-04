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Haberler Galeri TOKİ'den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...

TOKİ'den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ kampanyalarını yakından takip ediyor. Belirli dönemlerede uygun fiyatlı kampanyalar sunan TOKİ, son olarak 19 şehir için 444 arsanın satışa çıkacağını duyurdu. Müstakil ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ açık artırma yolu ile arsa alarak hayalindeki evi inşaa ettirmek istiyor. TOKİ açık artırma arsa satış başvurularını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, başvurular ne zaman başlayacak? TOKİ açık artırma arsaları hangi illerde? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:03
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TOKİ’den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...

TOKİ'den 19 şehre müjde! Vergisiz arsa satışı için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'nın da içinde olduğu 19 ilde 444 arsa açık artırma yoluyla satışa çıkıyor. TOKİ açık artırma başvuruları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TOKİ açık artırma başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illerde satışa çıkıyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...

TOKİ 19 İL 444 ARSA SATIŞ DETAYLARI

* 19 ilde 444 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor

* KDV'den muaf

* %25 peşinat 60 ay vade

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TOKİ’den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

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TOKİ’den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...

BAŞVURULAR NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar satışa çıkacak.

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TOKİ’den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...

14 Ekim 2021 Perşembe 10.30'da açık artırmada ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.