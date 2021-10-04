TOKİ’den 19 şehre müjde! Vergisiz satışa çıkıyor! Başvurular ne zaman? İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla...

TOKİ'den 19 şehre müjde! Vergisiz arsa satışı için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'nın da içinde olduğu 19 ilde 444 arsa açık artırma yoluyla satışa çıkıyor. TOKİ açık artırma başvuruları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TOKİ açık artırma başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illerde satışa çıkıyor? İşte cevaplar...