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Konut kredisi çekenler dikkat! Yargıtay son kararı verdi! Artık hükümsüz sayılacak

Türkiye'de her yıl konut kredisi kullanarak yüz binlerce kişi ev sahibi oluyor. Çekilen bu kredilerle ilgili Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden flaş bir karar geldi. Bankanın, haksız şart koyduğu sözleşme ile sıkıntı yaşayan tüketici, mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay konuya ilişkin önemli bir karara imza attı.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 15:16
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Konut kredisi çekenler dikkat! Yargıtay son kararı verdi! Artık hükümsüz sayılacak
Bir bankadan kullandığı konut kredisi sonrası hayatının şokunu yaşayan tüketici mahkemenin yolunu tutmasıyla başlayan süreç sonuçlandı. Bununla beraber milyonlarca konut kredisi çeken tüketiciyi yakından ilgilendiren karar çıktı.
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Konut kredisi çekenler dikkat! Yargıtay son kararı verdi! Artık hükümsüz sayılacak

KONUT KREDİSİ ÇEKTİ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Yıllarca hayalini kurduğu daireye, bir bankadan kullandığı konut kredisiyle sahip olan tüketici, hayatının şokunu yaşadı. Bankanın, haksız şart koyduğu sözleşme ile sıkıntı yaşayan tüketici, mahkemenin yolunu tuttu.

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Konut kredisi çekenler dikkat! Yargıtay son kararı verdi! Artık hükümsüz sayılacak
Tüketici Mahkemesi, davanın kabulü ile davacının davalı bankaya 284 bin lira borçlu olmadığının tespitine, dava konusu taşınmaz üzerinde davalı lehine tesis edilen ipoteğin feshine karar verdi.
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Konut kredisi çekenler dikkat! Yargıtay son kararı verdi! Artık hükümsüz sayılacak
Davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvuruldu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının istinaf başvurusunun kabulüne, incelenen mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olmadığından kaldırılmasına, dosyada yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından davanın reddine hükmetti. Karar davacı avukatı tarafından temyiz edildi.
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Konut kredisi çekenler dikkat! Yargıtay son kararı verdi! Artık hükümsüz sayılacak

TÜKETİCİYE BİLDİRİLMEDEN SÖZLEŞMEYE EKLENEN MADDE GEÇERSİZ SAYILDI
Yargıtay 3. Hukuk dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay'ın gerekçesinde, "Dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş olup anılan kanun maddesinde 'Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.