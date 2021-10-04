Konut kredisi çekenler dikkat! Yargıtay son kararı verdi! Artık hükümsüz sayılacak

TÜKETİCİYE BİLDİRİLMEDEN SÖZLEŞMEYE EKLENEN MADDE GEÇERSİZ SAYILDI

Yargıtay 3. Hukuk dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay'ın gerekçesinde, "Dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş olup anılan kanun maddesinde 'Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.