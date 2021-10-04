04 Ekim 2021, Pazartesi
Konut kredisi çekenler dikkat! Yargıtay son kararı verdi! Artık hükümsüz sayılacak
Türkiye'de her yıl konut kredisi kullanarak yüz binlerce kişi ev sahibi oluyor. Çekilen bu kredilerle ilgili Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden flaş bir karar geldi. Bankanın, haksız şart koyduğu sözleşme ile sıkıntı yaşayan tüketici, mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay konuya ilişkin önemli bir karara imza attı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 15:16
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