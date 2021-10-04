45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…

45-46-47-48 yaşında emekliliğin mümkün olup olmadığı emeklilik için gün sayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekli yaşını düşürerek daha erken emekli olmak isteyenler için birçok yol bulunuyor. Emekli olmak için en önemli kriterler prim gün sayısı ve emeklilik yaşı oluyor. Birçok kişi prim gün sayısını doldurduğu halde yaşı beklemek durumunda kalıyor. Ancak bazı şartlarla emeklilik yaşını daha da aşağıya çekmek mümkün olabiliyor. İşte merak edilen bilgiler!