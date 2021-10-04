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45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar sık sık emeklilik yaşıyla ilgili merak edilenleri araştırıyor. Uzun yıllar boyunca çalışan ve emekli olarak bu sürecin tadını çıkarmak isteyen çalışanlar, doğru başvuruları yaptığı takdirde erken emekli olabiliyor. Emeklilikte yaş ve prim gün sayısı kriteri büyük önem taşıyor. Kimi vatandaşlar prim gün sayısını doldurduğu halde yaşı bekliyor. Kimileri de yaşı tamamlasa da prim gün sayısı için borçlanabiliyor ve bunu dışarıdan ödemek zorunda kalıyor. İşte; emekli yaşını düşürme yolları ve 50 yaş altında emeklilikte ilgili merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:05
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45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…

45-46-47-48 yaşında emekliliğin mümkün olup olmadığı emeklilik için gün sayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekli yaşını düşürerek daha erken emekli olmak isteyenler için birçok yol bulunuyor. Emekli olmak için en önemli kriterler prim gün sayısı ve emeklilik yaşı oluyor. Birçok kişi prim gün sayısını doldurduğu halde yaşı beklemek durumunda kalıyor. Ancak bazı şartlarla emeklilik yaşını daha da aşağıya çekmek mümkün olabiliyor. İşte merak edilen bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…

EMEKLİLİK YAŞI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

İş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan yer alıyor. Erkek çalışanların en çok yararlandıkları hakların başında ise askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor. Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor.

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45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…

Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

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45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…

Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalılar. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

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45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…

TARİHLERE DİKKAT!

Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir.