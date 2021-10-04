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45-46-47-48 yaşında emekli olunuyor mu? Emekli yaşını düşürme yolları! Bunu yaparsanız daha erken olabilirsiniz…
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar sık sık emeklilik yaşıyla ilgili merak edilenleri araştırıyor. Uzun yıllar boyunca çalışan ve emekli olarak bu sürecin tadını çıkarmak isteyen çalışanlar, doğru başvuruları yaptığı takdirde erken emekli olabiliyor. Emeklilikte yaş ve prim gün sayısı kriteri büyük önem taşıyor. Kimi vatandaşlar prim gün sayısını doldurduğu halde yaşı bekliyor. Kimileri de yaşı tamamlasa da prim gün sayısı için borçlanabiliyor ve bunu dışarıdan ödemek zorunda kalıyor. İşte; emekli yaşını düşürme yolları ve 50 yaş altında emeklilikte ilgili merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:05Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:05