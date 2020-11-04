Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri TOKİ’den 15 bin liralık ev fırsatı! Çekilişsiz kurasız herkes 240 ay taksitle ev sahibi olacak! Hemen başvurun... TOKİ’den 15 bin liralık ev fırsatı! Çekilişsiz kurasız herkes 240 ay taksitle ev sahibi olacak! Hemen başvurun...
TOKİ'nin ev sahibi olmak isteyenler için sunduğu fırsat oldukça ilgi çekiyor. Sunulan imkan için başvurular kabul ediliyor. 15 bin lira peşinat ödemelerinin sonrasında TOKİ başvuruları ile dar veya orta düzeyde gelirli ev halkı ev sahibi olma hakkına sahip olacak. TOKİ yalnızca 15 bin lira peşinat ödeyenler 1+ 1,2+ 1 ve 3+1 ev sahibi olma imkânına sahip olabilecekler. Fırsattan yararlanmak isteyenler detayları yazımızda ele aldık. İşte, 240 ay taksitle ev sahibi olmak isteyenler için detaylar...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 22:33
Açık satış teknikleri ile kura ve koşul olmadan ev sahibi olmak artık çok rahat olacak. Kasım ve Aralık aylarına ait TOKİ satışları başlamıştır. Net olarak 13 şehirde satışları olacak evlerde ilk olarak satış Ankara şehrinde düzenlenecek. 15 bin lira peşinat ödemelerinin sonrasında TOKİ başvuruları ile dar veya orta düzeyde gelirli ev halkı ev sahibi olma hakkına sahip olacak. TOKİ yalnızca 15 bin lira peşinat ödeyenler 1+ 1,2+ 1 ve 3+1 ev sahibi olma imkânına sahip olabilecekler.
GALERİ DEVAM EDİYOR 13 ŞEHİRDE KONUT SATIŞ
1+1, 2+1 ve 3+1 konut satışı ilan bulunan toplam 13 şehir bulunuyor. Bu 13 şehrin arasında ön plana çıkanı ise Ankara. Başkentin farklı ile ve ilçelerinde yer alan konut projelerinden hem altı gelir grubu hemde orta gelir grubu için konut satışları yapılacağı duyuruldu.
Bunun yanında satış ilanı bulunan diğer şehirlerin listesi ise şu şekilde; Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, Ankara, Denizli, Hatay, Kars, Kastamonu, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Zonguldak.
TOKİ bu satışları iki ayrı şekilde yapıyor
* Alt Gelir Grubu Konut Satışları
* Orta Gelir Grubu Konut Satışları
TOKİ Başkanlığı'nın konut satışlarında yer alan alt gelir grubunda bulunan satışlar için başvurular ikamete göre yapılır. Ancak orta gelir grubunda bulunan konutlarda almak isteyen vatandaşlar başvurularını ikamet şartı olmadan yapabilirler.
PEŞİNAT ÖDEMESİ VE TAKSİT İMKANI
TOKİ açık konut satışlarında vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor.
Vatandaşlar bu projelerden konut aldıklarında bir miktar peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu rakam konut projesine göre değişirken en az yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bu oran yüzde 25'e kadar çıkabilmekte. İlanlarda en düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak göze çarpıyor.