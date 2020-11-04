Açık satış teknikleri ile kura ve koşul olmadan ev sahibi olmak artık çok rahat olacak. Kasım ve Aralık aylarına ait TOKİ satışları başlamıştır. Net olarak 13 şehirde satışları olacak evlerde ilk olarak satış Ankara şehrinde düzenlenecek. 15 bin lira peşinat ödemelerinin sonrasında TOKİ başvuruları ile dar veya orta düzeyde gelirli ev halkı ev sahibi olma hakkına sahip olacak. TOKİ yalnızca 15 bin lira peşinat ödeyenler 1+ 1,2+ 1 ve 3+1 ev sahibi olma imkânına sahip olabilecekler.