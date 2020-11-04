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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? 1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?
Pandemi döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen 1000 TL tutarındaki sosyal yardım ödemeler sürüyor. Pandemi sosyal yardım başvurusundan yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden bşavuru ve sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 3. faz ödemelerinin ardından 4. faz ödemelerinin olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?
Giriş Tarihi: 04.11.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 20:16
1000 TL sosyal destek ödemeleri için tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını süresince vatandaşlara hane başına 1000 TL ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, detaylar hakkında açıklamalarda bulundu. İlk iki fazda ödemelerin tamamlanmasının ardından 3. faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Ödemeler için tüm detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda ele aldık. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR PANDEMİ YARDIMI DEVAM EDECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık.
Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.
PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN... ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.