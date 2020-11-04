1000 TL sosyal destek ödemeleri için tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını süresince vatandaşlara hane başına 1000 TL ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, detaylar hakkında açıklamalarda bulundu. İlk iki fazda ödemelerin tamamlanmasının ardından 3. faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Ödemeler için tüm detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda ele aldık. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?