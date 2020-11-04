ŞOK 4 Kasım 2020 Aktüel ürünler kataloğu! ŞOK haftanın indirimli ürünler listesinde neler var?

ŞOK 4 Kasım 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'da bu hafta teknoloji ürünleri, Spor giyim ürünleri ve gıda ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini aldı. İndirimli ürünler için marketlerin aktüel açıklamalarını bekleyen vatandaşlar, ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğunu araştırmaya başladı. İşte, ŞOK 4 Kasım 2020 Aktüel ürünler kataloğu...