TOKİ'den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...

TOKİ tarafından yıl içinde düzenlenen kampanyalar ile dar gelirli vatandaşlara sıfır ve ucuz ev sahibi olma imkanı sağlanıyor. Daha önce düzenlenen kampanya ile 100 bin konut ile binlerce vatandaş ev sahibi olmuştu. Gelen son dakika açıklamasına göre, 100 bin yeni konut müjdesi geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 2022 Ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi. TOKİ sosyal konut başvuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın müjdesiyle 81 ile yapılıyor. Hal böyle olunca, "TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları merak ediliyor.