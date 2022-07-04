04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ'den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...

TOKİ'den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...

TOKİ tarafından yıl içinde düzenlenen kampanyalar ile dar gelirli vatandaşlara sıfır ve ucuz ev sahibi olma imkanı sağlanıyor. Daha önce düzenlenen kampanya ile 100 bin konut ile binlerce vatandaş ev sahibi olmuştu. Gelen son dakika açıklamasına göre, 100 bin yeni konut müjdesi geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 2022 Ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi. TOKİ sosyal konut başvuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın müjdesiyle 81 ile yapılıyor. Hal böyle olunca, "TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 21:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 21:50
  • 1
  • 12
TOKİ’den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşa sıfır ve ucuz ev sahibi olma imkanı sağlanmaya devam ediyor. Bu süreçte konutlar için duyurulan ilanlar yakından takip ediliyor. Diğer yandan 100 bin konut için yeni kampanya müjdesi geldi. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. Peki, TOKİ 100 bin ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
TOKİ’den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...

2022 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ başvuru tarihi için net bir açıklama yok. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor.

  • 3
  • 12
TOKİ’den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...

100 bin yeni konutun daha yapılacağı bilgisi edinilirken dar gelirli vatandaşa birbirinden farklı bütçe seçenekleriyle yeni konut sahibi olma fırsatı doğacak.

  • 4
  • 12
TOKİ’den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi.

  • 5
  • 12
TOKİ’den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...

TOKİ 1 MİLYON 100 BİN KONUT YAPTI:

"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.