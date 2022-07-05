Memura yüzde 41,69 emekliye 42,35 zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek hesaplandı | İşte yeni maaşlar

6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 41.69 zam yapıldı. Peki, 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Memur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.07.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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