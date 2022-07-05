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Haberler Galeri Memura yüzde 41,69 emekliye 42,35 zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek hesaplandı | İşte yeni maaşlar

Memura yüzde 41,69 emekliye 42,35 zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek hesaplandı | İşte yeni maaşlar

6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 41.69 zam yapıldı. Peki, 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Memur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.07.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 06:58
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Memura yüzde 41,69 emekliye 42,35 zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek hesaplandı | İşte yeni maaşlar

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin zam oranları netleşti. Enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 42.35, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 41.69 zam yapıldı.

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Memura yüzde 41,69 emekliye 42,35 zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek hesaplandı | İşte yeni maaşlar

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi. En düşük SSK emeklilerinin (2000 öncesi) aylığı 3 bin 293 liradan 4 bin 687 liraya çıktı.

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Memura yüzde 41,69 emekliye 42,35 zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek hesaplandı | İşte yeni maaşlar

6 AYLIK ENFLASYON % 42.35
Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık artış yüzde 4.95 oldu. Altı aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Enflasyonla verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere bu ay SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 42.35 oranında zam yapılacak.

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Memura yüzde 41,69 emekliye 42,35 zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek hesaplandı | İşte yeni maaşlar

MEMUR VE EMEKLİSİNE % 41.69
Temmuz 2022 dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin net görev aylıkları belirlendi. Altı aylık enflasyon farkından kaynaklı ilave artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 41.69 artış yapıldı.

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Memura yüzde 41,69 emekliye 42,35 zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek hesaplandı | İşte yeni maaşlar

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar toplu sözleşme ile belirlendi. Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 42.35 oldu.