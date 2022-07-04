04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri %42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...

%42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz zammı için merakla beklediği gün geldi. Ocak ve Temmuz ayında yılda iki kez olmak üzere maaşlara zam uygulanıyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enlfasyon verisi sonrasında güncel maaş tablosu belli oldu. Açıklamanın ardından,"Emekli maaşı ne kadar olacak? 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?" sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 19:05
  • 1
  • 17
%42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...

Memur ve emekli maaşlarında belirleyici unsur olan enflasyon rakamları bugün açıklandı. Açıklanan rakamların ardından güncel maaşlar hesaplandı. 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olurken, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için detaylar merak edilmeye başlandı. Diğer yandan yeni emekli memur maaşları için hükümet sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Emekli ve memur maaşları için yeni hesaplamaları detaylı şekilde haberimizde derledik. Peki, 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
%42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI: EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon Bununla beraber emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti.

  • 3
  • 17
%42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...

MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

  • 4
  • 17
%42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLAN 6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 42,35 OLDU

Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 42,35 oldu.

  • 5
  • 17
%42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur, 4C emekli...

MEMUR TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 41,85 OLARAK KESİNLEŞTİ

Gerçekleşen Haziran ayı enflasyon oranı ile ilave yüzde 34,85 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,85 artış yapıldı.