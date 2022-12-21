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Haberler Galeri TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri

TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri

TOKİ Yozgat kura çekimi 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Kura çekilişlerinin sonucunda inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri belirlenmiş olacak. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Yozgat'ta yapılacak olan 500 konut Akdağmadeni, Merkez, Sorgun, Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerine inşa edilecek. Peki TOKİ Yozgat kura sonuçlarını nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:31
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TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri

TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 13 ilçede inşa edilecek olan 2+1, 3+1 konutların hak sahiplerinin belirlenecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat'ta toplam 1.382 konut inşaa edilecek. İşte TOKİ Yozgat kura canlı yayını...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri

TOKİ 21 ARALIK YOZGAT CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri

TOKİ 20 ARALIK YOZGAT CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Yozgat TOKİ kura çekimi 21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

13 ilçede toplam 1.882 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada çekilecek.

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TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

AKDAĞMADENİ: 100 KONUT

MERKEZ: 300