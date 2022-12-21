21 Aralık 2022, Çarşamba
TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri
TOKİ Yozgat kura çekimi 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Kura çekilişlerinin sonucunda inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri belirlenmiş olacak. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Yozgat'ta yapılacak olan 500 konut Akdağmadeni, Merkez, Sorgun, Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerine inşa edilecek. Peki TOKİ Yozgat kura sonuçlarını nereden, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:31
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