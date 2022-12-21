TOKİ Yozgat KURA SONUÇ LİSTESİ | TOKİ Yozgat 1.382 konut kura çekimi CANLI İZLE! BOĞAZLIYILAN, ÇEKEREK, SARIKAYA kura hak sahipleri

TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 13 ilçede inşa edilecek olan 2+1, 3+1 konutların hak sahiplerinin belirlenecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat'ta toplam 1.382 konut inşaa edilecek. İşte TOKİ Yozgat kura canlı yayını...