RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Rize'nin Güneysu, Merkez ve Kendirli ilçelerinde toplam 1.100 konut inşa edecek. TOKİ Rize kura çekimi 20 Aralık saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar arama motorlarında "TOKİ Rize kura çekimi ne zaman?", "TOKİ Rize isim listesi belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte TOKİ Rize kura çekimi detayları...