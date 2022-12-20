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Haberler Galeri RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ

RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ

TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Rize'de toplam 1.100 konut yapılacak. Peki TOKİ Rize kura sonuçları ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 09:01
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RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Rize'nin Güneysu, Merkez ve Kendirli ilçelerinde toplam 1.100 konut inşa edecek. TOKİ Rize kura çekimi 20 Aralık saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar arama motorlarında "TOKİ Rize kura çekimi ne zaman?", "TOKİ Rize isim listesi belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte TOKİ Rize kura çekimi detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ

TOKİ RİZE KURA CANLI İZLE

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RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ

TOKİ RİZE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Rize TOKİ kura çekimi 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ

3 ilçede toplam 1100 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda çekilecek.

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RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ

TOKİ RİZE EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle: