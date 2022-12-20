HaberlerGaleriRİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ
RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ
TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Rize'de toplam 1.100 konut yapılacak. Peki TOKİ Rize kura sonuçları ne zaman?