Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş.