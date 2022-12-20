HaberlerGaleriBugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?
Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılı asgari ücret zammını belirlemek için bugün 3. ve son toplantısını gerçekleştirecek. Doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı yoldan da milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammının bugün açıklanıp açıklanmayacağı ise merak konusu oldu. Peki bugün asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak?