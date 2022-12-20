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Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılı asgari ücret zammını belirlemek için bugün 3. ve son toplantısını gerçekleştirecek. Doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı yoldan da milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammının bugün açıklanıp açıklanmayacağı ise merak konusu oldu. Peki bugün asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 10:06
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Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?

Aralık ayının sonuna gelirken 2023 yılı asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Vatandaşlar ise asgari ücretin bugün açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Peki asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?

BUGÜN ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari ücret üçüncü toplantı tarihi 20 Aralık 2022 Salı bugün olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak.

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Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

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Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş.