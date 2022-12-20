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Haberler Galeri TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları

TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları

TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 13 ilçede inşa edilecek olan 2+1, 3+1 konutların hak sahiplerinin belirlenecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat'ta toplam 500 konut inşaa edilecek. İşte TOKİ Yozgat kura canlı yayını...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 09:27
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TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları

TOKİ Yozgat kura çekimi 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Kura çekilişlerinin sonucunda inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri belirlenmiş olacak. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Yozgat'ta yapılacak olan 500 konut Akdağmadeni, Merkez, Sorgun, Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerine inşa edilecek. Peki TOKİ Yozgat kura sonuçlarını nereden, nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları

TOKİ YOZGAT CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Yozgat TOKİ kura çekimi 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

13 ilçede toplam 1.882 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada çekilecek.

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TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

AKDAĞMADENİ: 100 KONUT

MERKEZ: 300

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TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları

SORGUN: 100

OLUKÖZÜ: 100

BOĞAZLIYAN: 315

YENİPAZAR: 79