TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları

TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 13 ilçede inşa edilecek olan 2+1, 3+1 konutların hak sahiplerinin belirlenecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat'ta toplam 500 konut inşaa edilecek. İşte TOKİ Yozgat kura canlı yayını...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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