TOKİ yeni kura takvimi! Bakan Murat Kurum açıkladı! İşte İlk Evim İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinde kura günleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı konut çalışmalarını aralıksız sürdürürken diğer taraftan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuralarına devam ediyor. "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri 7 ila 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda 7 Nisan'da 5 ilde ve ilçede toplam 1.621 hak sahibi için kuralar çekilecek. 10- 28 Nisan tarihleri arasında ise içerisinde 6 Şubat depreminden etkilenen bazı afet kentlerinin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar noter huzurunda çekilecek.