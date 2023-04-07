TOKİ yeni kura takvimi! Bakan Murat Kurum açıkladı! İşte İlk Evim İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinde kura günleri...
Son dakika haberine göre TOKİ'nin "İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde yeni kura çekim takvimi belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni kura takvimini açıklarken, bir yandan da İstanbul'da Başakşehir-Arnavutköy-Esenler'de İlk Evim projesinde kura çekimleri sürüyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.04.2023
13:04 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
13:04
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı konut çalışmalarını aralıksız sürdürürken diğer taraftan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuralarına devam ediyor. "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri 7 ila 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda 7 Nisan'da 5 ilde ve ilçede toplam 1.621 hak sahibi için kuralar çekilecek. 10- 28 Nisan tarihleri arasında ise içerisinde 6 Şubat depreminden etkilenen bazı afet kentlerinin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar noter huzurunda çekilecek.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerine Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ara verilmiş, süreç 6 Mart itibarıyla Ankara ile beraber tekrar başlamıştı. 11 ilde devam eden afet konutlarının inşaları ile eş zamanlı yürütülen kura sürecinde yeni etap başladı. "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri için 7-28 Nisan tarihleri açıklanırken, "İlk Evim Arsa" kapsamındaki kuralar 10-28 Nisan tarihleri arasında, toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek.
"ÜÇÜNCÜSÜ ÇEKİLECEK 'İLK İŞ YERİM' KURALARI, 7 NİSAN'DA 5 İLDE VE İLÇEDE TOPLAM 1. 621 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK" "İlk İş Yerim" kuralarının üçüncü etabı, 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede başlayacak. 1. 621 hak sahibi için gerçekleştirilecek kura çekimi, şu illeri kapsayacak:
07 NİSAN 2023 Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi) Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi) Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi) Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi) Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)
" 'İLK EVİM ARSA' KURALARI, 10-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 55 İLDE 39 BİN 380 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK" Bakanlık açıklamasında, 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında çekileceği belirtilen "İlk Evim Arsa" kuraları, 55 ilden toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kuralar için yer ve tarih bilgileri ise şöyle: