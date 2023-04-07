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EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!

"EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf bulunuyor. Son olarak 2008, 2015,2018 ve 2021 yılında yapılan düzenleme ile birlikte Bağ-Kur'luların prim borçları silinmişti. Peki, EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 13:27
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EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!

Bağkur tescil affı için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Yeni düzenlemeler için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Prim eşitliği gündeme gelirken gözler tescil affına çevrildi. Peki, EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!

GERİYE DÖNÜK BAĞKUR'A KAYIT HAKKI

Esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Vergiden muaf olanların da, esnaf ve sanatkarlar (oda) siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren Bağkur'lu olması gerekiyor.

Daha doğrusu esnaf, yasaya göre; bu tarihlerden itibaren Bağkur'lu sayılıyor. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut.

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EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!

İKİ KRİTİK TARİH VAR

4 EKİM 2000'E DİKKAT!

Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu. Süresi içinde Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe girdi.

4 Ekim 2000'den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde, 4 Ekim 2000'de Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılması hüküm altına alındı.

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EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!

İKİNCİ MİLAT 2008'DE

1 Ekim 2008'de yürürlüğe konan sosyal güvenlik reformu ile Bağkur'a kaydını yaptırmayan esnaf ve sanatkarın sigortalılık hak ve yükümlülüğünün 1 Ekim 2008'den başlatılması hüküm altına alındı.

Ancak; 4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasındaki sürelerin kazanılması için de bir hak verildi.

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EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!

EMEKLİLİĞİ UZATTI

Asıl sorun, 1 Ekim 2008'den önceki dönemle ilgili. 1 Mayıs 1983'te Gelir Vergisi mükellefi olarak kasaplığa başlayan ve bugüne kadar Bağkur'a kayıt ve tescil yaptırmayan 1964 doğumlu Ali Bey, bugün başvuru yaptığında sigorta hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008'den başlatılıyor.