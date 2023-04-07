EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!

GERİYE DÖNÜK BAĞKUR'A KAYIT HAKKI

Esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Vergiden muaf olanların da, esnaf ve sanatkarlar (oda) siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren Bağkur'lu olması gerekiyor.

Daha doğrusu esnaf, yasaya göre; bu tarihlerden itibaren Bağkur'lu sayılıyor. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut.