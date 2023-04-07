07 Nisan 2023, Cuma
EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!
"EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf bulunuyor. Son olarak 2008, 2015,2018 ve 2021 yılında yapılan düzenleme ile birlikte Bağ-Kur'luların prim borçları silinmişti. Peki, EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? İşte, konu hakkında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 13:27
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