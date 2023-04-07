EYT'linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT'li tahsis no...

EYT düzenlemesi Meclis'e onaylanarak yasalaştı. Milyonlarca vatandaş emeklilik hayallerine kavuşmak için başvurularını sürdürüyor. EYT'lilerden aylık bağlama işlemleri tamamlananlara fark ödeme müjdesi geldi. Son dakika açıklamasına göre, ödeme takvimi netleşti. İşlemleri tamamlanmayanlar ise ne zaman aylık alacaklarını merak ediyor. Diğer yandan EYT'liler ikramiye ödemesinden de yararlanacak. Peki, bu fark nasıl hesaplanıyor? İşlemleri henüz tamamlanmayanlar ne zaman aylık farkını alacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi!