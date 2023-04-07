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Haberler Galeri EYT'linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT'li tahsis no...

EYT'linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT'li tahsis no...

EYT düzenlemesi Meclis'e onaylanarak yasalaştı. Milyonlarca vatandaş emeklilik hayallerine kavuşmak için başvurularını sürdürüyor. EYT'lilerden aylık bağlama işlemleri tamamlananlara fark ödeme müjdesi geldi. Son dakika açıklamasına göre, ödeme takvimi netleşti. İşlemleri tamamlanmayanlar ise ne zaman aylık alacaklarını merak ediyor. Diğer yandan EYT'liler ikramiye ödemesinden de yararlanacak. Peki, bu fark nasıl hesaplanıyor? İşlemleri henüz tamamlanmayanlar ne zaman aylık farkını alacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 12:34
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EYT’linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT’li tahsis no...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından prim ve yıl şartını karşılayanlar başvurularını gerçekleştiriyor. Başvuru yapanların sayısı 1.6 milyonu geçerken, onay alanlara aylık bağlama işlemi hız kesmeden devam ediyor. Emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlananlar ilk kazançlarını alıyor. Bu kapsamda fark ödemeleri yapılıyor. Peki fark ödemesi nasıl hesaplanacak? Fark ödemeleri kaç para yatacak? İşte ödeme takvimi için detaylar!

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EYT’linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT’li tahsis no...

EYT'LİYE FARK HESABI

KİM, NE KADAR ALACAK?

İŞLEMLERİ TAMAMLANMAYAN NE ZAMAN ALACAK?

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemleri tamamlananlara fark ödemeleri başladı. Peki bu fark nasıl hesaplanıyor? İşlemleri henüz tamamlanmayanlar ne zaman aylık farkını alacak? İşte detayları…

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EYT’linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT’li tahsis no...

EYT düzenlemesinin ardından prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanların sayısı 1.6 milyonu aşarken, bu kişilere aylık bağlanması için çalışmalar sürüyor.

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EYT’linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT’li tahsis no...

Emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlananlar ilk kazançlarını alıyor. Bu kapsamda fark ödemeleri yapılıyor. Peki fark ödemesi nasıl hesaplanacak? Alınacak ödeme nasıl görülecek? İşlemleri tamamlanmayanlar ne zaman alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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EYT’linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT’li tahsis no...

* Fark ödemesi ne anlama geliyor?

Emekli aylıkları ayın 1'inde bağlanıyor. Emekli aylığı ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinde ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklilerinde ayın 25'i ile 28'i arasında yapılıyor. Ayın 1'i ile maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi söz konusu yapılıyor.