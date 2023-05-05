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Haberler Galeri Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu: Kadınlara erken emeklilik geliyor! Prim günü ve yaş şartı ne olacak?

Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu: Kadınlara erken emeklilik geliyor! Prim günü ve yaş şartı ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni düzenleme ile milyonlarca ev kadını ve tüm anneler erken emekli olabilecek. Seçimden sonra Meclis'e gelecek yasal düzenleme ile çalışmayanlara sigorta yapılacak, primlerin bir kısmını devlet üstlenecek. Çalışanlar ise çocuk sayısına göre yıpranma hakkı kazanarak hem yaştan hem de primden kazançlı çıkıp erken emekli olacak. Doğum borçlanmasında da yeni sistem devreye girecek.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 14:37
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Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu: Kadınlara erken emeklilik geliyor! Prim günü ve yaş şartı ne olacak?

Emeklilik sisteminde kadınlara pozitif ayrımcılık getirecek yeni düzenleme geliyor. Seçimlerden sonra çıkartılacak yasal düzenlemeler ile milyonlarca ev kadını ve tüm anne hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik hakkı elde edecek.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu: Kadınlara erken emeklilik geliyor! Prim günü ve yaş şartı ne olacak?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları da belli olmaya başladı. Buna göre sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu: Kadınlara erken emeklilik geliyor! Prim günü ve yaş şartı ne olacak?

İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu: Kadınlara erken emeklilik geliyor! Prim günü ve yaş şartı ne olacak?

Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu: Kadınlara erken emeklilik geliyor! Prim günü ve yaş şartı ne olacak?

EV HANIMLARINA SİGORTA DESTEĞİ

İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.