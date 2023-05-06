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Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı? 2023 Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte!

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Taban aylıkların 7.500 TL'yi bulmasıyla birlikte dul ve yetim maaşlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, dul ve yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 2023 Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı? İşte detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:06
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Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı? 2023 Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte!

Dul ve Yetim aylıkları arttı mı, artacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emeklilerin taban maaşlarına gelen düzenlemeyle birlikte gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri araştırılmaya başlandı. Peki Dul ve Yetim maaşı mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı?

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Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı? 2023 Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte!

EMEKLİNİN TABAN AYLIĞI 7.500 TL

Emeklilere yapılan taban maaş iyileştirmesiyle birlikte en düşük maaşlar 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler de 2 bin lira olmuştu.

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Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı? 2023 Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte!

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da bu maaş artışından faydalanacağını düşünüyordu. Beklediği ücreti göremeyen vatandaşlar taleplerini sosyal medyadan dile getirmeye başladı.

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Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı? 2023 Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte!

DUL VE YETİM AYLIKLARI NEDEN ZAMLI YATMADI?

Emekli aylıklarına zam gelmesiyle birlikte dul ve yetim maaşları da zamlanmıştı. Ancak bu maaş türünde hisseli ödeme sistemi yer alıyor.

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Kurban Bayramı’nda ikramiye var mı? 2023 Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte!

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlar açısından maaş oranı öne çıkıyor. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor.