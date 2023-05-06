Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı? 2023 Dul ve Yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 5.625 TL maaş cepte!

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Taban aylıkların 7.500 TL'yi bulmasıyla birlikte dul ve yetim maaşlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, dul ve yetim maaşı Mayıs ayı ne kadar oldu, zamlandı mı? 2023 Kurban Bayramı'nda ikramiye var mı? İşte detaylar!