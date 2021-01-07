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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2021 yılına ilişkin yeni ucuz konut satış ilanları yayınlandı. En az peşinat tutarı 14 bin lira ile başlayan TOKİ ucuz konutlarının en düşük taksit oranı ise 389 TL olarak belirlendi. Peki, TOKİ ucuz konutları hangi illerde yapılacak? TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.01.2021 19:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 19:25
Son dakika... TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından müjdeli haber geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, 7 farklı şehirde ucuz konut satışı yapılacağı bildirildi. Ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. En az peşinat tutarı 14 bin lira ile başlayan TOKİ ucuz konutlarının en düşük taksit oranı ise 389 TL olarak belirlendi. İşte, TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR Bu projeler şu şekilde; ÇORUM İLİ
DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut Projesi Kapsamında 17 Adet Konut
DENİZLİ İLİ
ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut Projesi Kapsamında 37 Adet Konut
KARABÜK İLİ
MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT Projesi Kapsamında 249 Adet Konut
NİĞDE İLİ
ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 2 Adet Konut,
NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ 118 ADET KONUT Projesi Kapsamında 44 Adet Konut,
RİZE İLİ
GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN Projesi Kapsamında 20 Adet Konut
VAN İLİ
ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS Projesi Kapsamında 60 Adet Konut
ZONGULDAK İLİ
ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 119 Adet Konut satışa sunuldu.