08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2021 yılına ilişkin yeni ucuz konut satış ilanları yayınlandı. En az peşinat tutarı 14 bin lira ile başlayan TOKİ ucuz konutlarının en düşük taksit oranı ise 389 TL olarak belirlendi. Peki, TOKİ ucuz konutları hangi illerde yapılacak? TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 07.01.2021 19:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 19:25
  • 1
  • 12
TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Son dakika... TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından müjdeli haber geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, 7 farklı şehirde ucuz konut satışı yapılacağı bildirildi. Ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. En az peşinat tutarı 14 bin lira ile başlayan TOKİ ucuz konutlarının en düşük taksit oranı ise 389 TL olarak belirlendi. İşte, TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Bu projeler şu şekilde;

ÇORUM İLİ

DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut Projesi Kapsamında 17 Adet Konut

DENİZLİ İLİ

ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut Projesi Kapsamında 37 Adet Konut

  • 3
  • 12
TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KARABÜK İLİ

MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT Projesi Kapsamında 249 Adet Konut

NİĞDE İLİ

ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 2 Adet Konut,

NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ 118 ADET KONUT Projesi Kapsamında 44 Adet Konut,

  • 4
  • 12
TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

RİZE İLİ

GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN Projesi Kapsamında 20 Adet Konut

VAN İLİ

ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS Projesi Kapsamında 60 Adet Konut

  • 5
  • 12
TOKİ ucuz konut başvurusu: 7 ilde yeni konut satışı ilanı! TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ZONGULDAK İLİ

ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 119 Adet Konut satışa sunuldu.