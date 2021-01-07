Son dakika... TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından müjdeli haber geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, 7 farklı şehirde ucuz konut satışı yapılacağı bildirildi. Ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. En az peşinat tutarı 14 bin lira ile başlayan TOKİ ucuz konutlarının en düşük taksit oranı ise 389 TL olarak belirlendi. İşte, TOKİ ucuz konut başvurusu nereden, nasıl yapılır?