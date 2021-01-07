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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ücret zamlandı başvurana 1024 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Ücret zamlandı başvurana 1024 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Devlet tarafından pandemi döneminde vatandaşlara yönelik yardım ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular alınarak değerlendirme yapılıyor. Engelli vatandaşlara yönelik yardım ödemesi ise 2021 yılında zamlandı. Milyonlarca kişiyi destekleyen asgari ücret miktarı 2021 yılında net olarak 2 bin 825 lira 90 kuruş belirlendi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kurum tarafından ödemeler yapılıyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 07.01.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 23:52
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli yardımı ihtiyacı olan vatandaşlara ödenmeye devam ediyor. Pandemi döneminde ekonomik açıdan önem taşıyan yarım için başvuru süreci yakından takip ediliyor. 2021 Ocak zammı ile yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi. Başvuru şartları için detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Engelli maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakımı yaşan kişilere de verilir.
2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından;
Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,
Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.
2021 OCAK AYI ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü
2021 ENGELLİ AYLIĞI NEREYE YATACAK?
Engelli maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için engelli maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz engelli aylığı alma takvimi ile engelli maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2021 Engelli maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek. %40'ın üzerinde engeli olanların alabileceği engelli maaşına başvurmak isteyenler, engelli maaşı başvuru şartları nedir araştırıyor.