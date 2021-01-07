Ücret zamlandı başvurana 1024 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli yardımı ihtiyacı olan vatandaşlara ödenmeye devam ediyor. Pandemi döneminde ekonomik açıdan önem taşıyan yarım için başvuru süreci yakından takip ediliyor. 2021 Ocak zammı ile yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi. Başvuru şartları için detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?