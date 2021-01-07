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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye yüksek zam: 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük... Emekliye yüksek zam: 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük...
2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 Ocak zammı geçtiğimiz günlerde belli oldu. TUİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emeklilerin yeni maaş zam oranı belli oldu. Yeni zam oranı sonrasında hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı araştırılmaya başlandı. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 22:06
2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammı belli oldu. TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacağı öğrenildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından, güncel zamlı yeni maaş listesi araştırılmaya başlandı. Emekliler yeni yılda zamlı maaşlarını bu ay alacak. Tüm detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük...
GALERİ DEVAM EDİYOR ENFLASYONDA ORANLARI AÇIKLADI: EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 asgari ücretin açıklandığı geçtiğimiz haftanın ardından gözlerin çevrildiği ve 12 milyonu aşkın emekli maaşını belirleyecek olan zam ve enflasyon oranları 4 Ocak itibariyle belli oldu.
Ocak ayı emekli zammı ile ve yeni memur maaşları ile ilgili bugün açıklananolan enflasyon rakamları ile birlikte emekli, memur emeklisi, memur, SSK ve BağKur emeklisi gibi birçok farklı kategoride 2021 emekli maaşı belli oldu.
2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI
Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.