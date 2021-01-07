Emekliye yüksek zam: 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük...

2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammı belli oldu. TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacağı öğrenildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından, güncel zamlı yeni maaş listesi araştırılmaya başlandı. Emekliler yeni yılda zamlı maaşlarını bu ay alacak. Tüm detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük...