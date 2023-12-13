13 Aralık 2023, Çarşamba
Sosyal Yardım alanlara yeni hesaplamalar çıktı! 2024'te %45 zamla aile destek, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı...
2024 Ocak ayına yönelik sosyal yardım ödemelerinde beklenen zamlar, emekli maaşları, memur maaş katsayısı ve diğer sosyal destek ödemelerini kapsayan tahminler gündemdeki yerini alıyor. Yaklaşan bu zam dönemiyle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, memur maaş katsayısındaki artış ve sosyal destek ödemelerindeki zamlar, vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle evde bakım maaşı, dul ve yetim aylıkları ile engelli aylıklarına yönelik tahminler, maddi destek ihtiyacı olan bireyler tarafından dikkatle takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 14:52
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