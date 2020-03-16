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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla 2+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak 2+1 konutlar için kura çekimi saat 11.00'de başladı. İstanbul Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim liste...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 13:02
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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla 2+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi... Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilecek sosyal konut projesi için kura çekimi saat 11.00'de başladı. 2+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla araştırıyor. TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları hak kazananları sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte İstanbul Tuzla 2+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla 2+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Haberimizin devamında kura sonuçlarına göre hak kazananların listesine ulaşabilirsiniz. TOKİ tarafından kura çekilişi tamamlandıktan sonra hak kazananların isim listesi yayımlanacak.

TOKİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla 2+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANIYOR

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla 2+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İŞTE TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla 2+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama