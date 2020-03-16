TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla 2+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak 2+1 konutlar için kura çekimi saat 11.00'de başladı. İstanbul Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim liste...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 13:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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