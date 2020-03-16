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Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! 16 Mart gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 14.00 sularında sert düşüş yaşadı. Gram altın 301 liraya gerilerken, çeyrek altın 507 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 14:38
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Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! 16 Mart gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Koronavirüs etkisini küresel piyasalarda göstermeye başladı. Dünya borsaları sert düşerken petrol değer kaybetti, altın da güç yitirmeye başladı.

Merkez bankaları parasal genişlemeye giderken faizleri düşürmeye devam ediyor.

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Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! 16 Mart gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün çok sert düşüş kaybetti. Güne 311.4 liradan başlayan altın en yüksek 318.5 lirayı, en düşük 300.9 lira seviyesini gördü. Altında günlük kayıp yüzde 5.5 olarak gerçekleşti.

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Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! 16 Mart gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Saat 14:06 itibarıyla gram altın 301.7 lira, çeyrek altın ise 507 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 4'e yakın düşüşle 1470 dolar seviyesinde bulunuyor.

Detaylar birazdan...

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Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! 16 Mart gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
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Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! 16 Mart gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?