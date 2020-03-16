Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! 16 Mart gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 14.00 sularında sert düşüş yaşadı. Gram altın 301 liraya gerilerken, çeyrek altın 507 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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