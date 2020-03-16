Altın fiyatları son dakika: Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Gram, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son zamanlardaki altın fiyatlarındaki yükseliş, özellikle yeni evlenecekleri kara kara düşündürüyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte altın fiyatları yakından takip ediliyor. Corona virüsüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında son durum nedir? Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Mart canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 11:52Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 12:01