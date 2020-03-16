Altın fiyatları son dakika: Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Gram, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Ocak ayından bu yana hızla yükselen altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Düğün sezonunu başlaması ile altın fiyatları araştırılırken, corona virüse ilişkin gelişmeler de yatırımcıların ve yeni evleneceklerin gündeminde. ANalistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildirdi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Mart canlı altın fiyatları...