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Altın fiyatları son dakika: Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Gram, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son zamanlardaki altın fiyatlarındaki yükseliş, özellikle yeni evlenecekleri kara kara düşündürüyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte altın fiyatları yakından takip ediliyor. Corona virüsüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında son durum nedir? Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 12:01
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Altın fiyatları son dakika: Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Gram, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Ocak ayından bu yana hızla yükselen altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Düğün sezonunu başlaması ile altın fiyatları araştırılırken, corona virüse ilişkin gelişmeler de yatırımcıların ve yeni evleneceklerin gündeminde. ANalistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildirdi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Mart canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika: Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Gram, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Altın fiyatları son dakika: Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Gram, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

CORONA VİRÜSÜ ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Ekonomist Cüneyt Paksoy yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki düşüşün iki sebepten kaynaklandığını bildirdi. Altının güvenli liman özelliğini koruduğunun altını çizerek, fiyatlardaki düşüşün asıl sebebinin, bütün piyasalarda düşüş ve anomaliden kaynaklanan, pozisyon zararlarını kapatmak için büyük kurumların, büyük bankaların ve büyük yatırımcıların likide geçme talebinden düştüğünü açıkladı.

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Altın fiyatları son dakika: Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Gram, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahalelerine devam ettiğini, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdüğünü kaydetti.

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Altın fiyatları son dakika: Corona virüsü altını nasıl etkiledi? Gram, çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

Bununla birlikte, Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurduğuna dikkati çeken analistler, alınan kararlar sonrası 1.575 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatının daha sonra gerileyerek 1.530 dolar civarında dengelendiğini ifade etti.