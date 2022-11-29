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Haberler Galeri TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken sıra İstanbul'un Tuzla bölgesine geldi. Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 508 adet konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek.Peki, TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 İstanbul Tuzla Aydınlı TOKİ kura sonuçları 2022 açıklandı mı? İştei detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:42
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TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinni en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ederken, TOKİ İstanbul Tuzla 50 bin Sosyal Konut Projesi kura çekimi tarihi belli oldu. 2+1 ve 3+1 evlerde gerçekleşecek olan çekiliş TOKİ'nin resmi internet adresleri üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Tuzla Aydınlı Mahallesi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecek. Kura çekilişi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

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TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL TUZLA SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da yapacağı konutlar için kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı izlenebilecek.

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TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUZLA AYDINLI TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'nin Tuzla Aydınlı projesindeki konutların kura sonuçları, kura çekim töreninin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinde yayınlanacak.

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÜCRET İADESİ OLACAK MI?

TOKİ kurasında isminiz çıkmazsa başvuru ücreti olan 500 lira IBAN adresinize iade edilecek.