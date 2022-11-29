TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinni en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ederken, TOKİ İstanbul Tuzla 50 bin Sosyal Konut Projesi kura çekimi tarihi belli oldu. 2+1 ve 3+1 evlerde gerçekleşecek olan çekiliş TOKİ'nin resmi internet adresleri üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Tuzla Aydınlı Mahallesi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...