29 Kasım 2022, Salı
TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken sıra İstanbul'un Tuzla bölgesine geldi. Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 508 adet konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek.Peki, TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 İstanbul Tuzla Aydınlı TOKİ kura sonuçları 2022 açıklandı mı? İştei detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:42
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